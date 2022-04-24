Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый перк доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate

Новый перк доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate


Подписчикам Game Pass Ultimate стал доступен новый бонус, который они могут забрать бесплатно из приложения Game Pass на любом устройстве — смартфоне, консоли, PC. Новый перк дает бонусы в игре F1 2021. Забрав его, игроки получают следующие преимущества в игре:



Семь легендарных гонщиков.



Набор предметов для персонализации.



18 000 PitCoin.



Набор предметов в стиле звезд Braking Point.

Напомним, что игра F1 2021 недавно присоединилась к подписке Game Pass Ultimate.

F1® 2021

В F1® 2021, официальной игре ЧЕМПИОНАТА МИРА «ФОРМУЛЫ 1» FIA 2021 ГОДА, у каждой истории есть начало. Главное игровое событие в мире автоспо…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Павел Деревянко признался, что любит красивых девушек и регулярный секс
Павел Деревянко признался, что любит красивых девушек и регулярный
Алексей Панин подумывает вернуться на родину
Алексей Панин подумывает вернуться на родину
Новый перк доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Новый перк доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Евгения Медведева заступилась за Трусову в скандале с Ягудиным
Евгения Медведева заступилась за Трусову в скандале с Ягудиным
Беременную дочку Иосифа Пригожина срочно госпитализировали
Беременную дочку Иосифа Пригожина срочно госпитализировали
Лолита Милявская заявила, что ее дочь выросла «хорошей девкой»
Лолита Милявская заявила, что ее дочь выросла «хорошей девкой»
Дмитрий Певцов прошелся по звездам
Дмитрий Певцов прошелся по звездам
The Witcher 3 уже отлично работает на Xbox Series X, без патча под новое поколение
The Witcher 3 уже отлично работает на Xbox Series X, без патча под
Шахназаров крепко приложил Андрея Макаревича
Шахназаров крепко приложил Андрея Макаревича
Алле Довлатовой достался проклятый дом
Алле Довлатовой достался проклятый дом
6 способов найти общий язык и подружиться с Водолеем
6 способов найти общий язык и подружиться с Водолеем
Пасха 24 апреля 2022 года: Светлое Христово Воскресение
Пасха 24 апреля 2022 года: Светлое Христово Воскресение

Топ на сегодня

Популярная ритм-игра Just Shapes & Beats наконец-то выходит на Xbox
Популярная ритм-игра Just Shapes & Beats наконец-то выходит на
Макаров признался в отношения с Филиппом Киркоровым
Макаров признался в отношения с Филиппом Киркоровым
Ксения Собчак заступилась за Максима Галкина
Ксения Собчак заступилась за Максима Галкина
Дочка Григория Лепса сыграла свадьбу
Дочка Григория Лепса сыграла свадьбу
Бывший главред британского Vogue Александра Шульман раскритиковала новую биографию Анны Винтур
Бывший главред британского Vogue Александра Шульман раскритиковала

Еще по теме

Новый бесплатный перк доступен подписчикам Game Pass Ultimate
В Game Pass Ultimate доступен новый бонус — для игры UFC 4
Два новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
В Game Pass Ultimate уже доступен бесплатно новый перк для Halo Infinite