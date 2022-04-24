Новый перк доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Сегодня, 13:05 Вадим Карасев
Подписчикам Game Pass Ultimate стал доступен новый бонус, который они могут забрать бесплатно из приложения Game Pass на любом устройстве — смартфоне, консоли, PC. Новый перк дает бонусы в игре F1 2021. Забрав его, игроки получают следующие преимущества в игре:
Семь легендарных гонщиков.
Набор предметов для персонализации.
18 000 PitCoin.
Набор предметов в стиле звезд Braking Point.
Напомним, что игра F1 2021 недавно присоединилась к подписке Game Pass Ultimate.
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По материалам: newxboxone