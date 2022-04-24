Новый перк доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate

Вадим Карасев





Подписчикам Game Pass Ultimate стал доступен новый бонус, который они могут забрать бесплатно из приложения Game Pass на любом устройстве — смартфоне, консоли, PC. Новый перк дает бонусы в игре F1 2021. Забрав его, игроки получают следующие преимущества в игре:

Семь легендарных гонщиков.Набор предметов для персонализации.18 000 PitCoin.Набор предметов в стиле звезд Braking Point.

Напомним, что игра F1 2021 недавно присоединилась к подписке Game Pass Ultimate.

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