Нумерологический гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая 2022 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука, которая уже около трех тысяч лет занимается изучением чисел и их влияния на нашу судьбу и удачу. Эксперты в этой области поделились своим мнением о том, как пройдет последняя неделя апреля.

Назвать предстоящую неделю простой не получится, но числа будут на нашей стороне. Старайтесь помнить о пяти законах, по которым работает Вселенная, чтобы быть на шаг впереди своих врагов и недоброжелателей.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Для начала нужно узнать, какое число будет править этим периодом. Для этого необходимо провести уже привычные нам расчеты — сложить все даты, а потом прибавить к ним порядковые номера апреля и мая, так как один из дней уже начнет новый месяц:

(25+26+27+28+29+30+1)+4+5=175. Складываем цифры полученного числа еще раз до тех пор, пока не получим число из диапазона от 1 до 9. 1+7+5=13. 1+3=4.

Получается, что миром правит число Четыре. Оно олицетворяет собой гармонию и спокойствие. Учитывая, что на этой неделе планеты и звезды будут весьма негативными, можно считать, что числа на нашей стороне. Четверка поможет успокоить нервный энергетический фон, порожденный двумя неблагоприятными аспектами и началом ретроградного Плутона.

Четверка как бы намекает нам на то, что на все трудности и стрессовые ситуации нужно будет смотреть проще — через призму оптимизма.

Советы нумерологов на неделю с 25 апреля по 1 мая

Четверка поможет всем нам активизировать наши сильные качества, а все плохое отодвинуть в сторону. Это число является отличным помощником в попытках стать лучшей версией себя. Боритесь с негативными эмоциями и верьте в лучшее.

Не бойтесь относиться к работе проще — например, как к игре. Погружайтесь в процесс, но не старайтесь достигать поставленных задач любой ценой и в самые сжатые сроки. Чем больше вы будете спешить, тем больше можете допустить ошибок.

Используя хитрые комбинации и сложные ходы, нужно быть осторожнее. Нельзя пересекать черту между хитростью и обманом. Число 4 не любит ложь и все ее проявления.

Будьте оптимистичнее. Потворство пессимизму может спровоцировать резкий рост проблем и неудач в любви, в делах в работе. Четверка не признает бессмысленного самокопания, уныния и апатии. Такой подход поможет сохранить ясность и чистоту мышления.

Помощь окружающим в период с 25 апреля по 1 мая не будет чем-то обязательным. Если от окружающих не последует восторженного отклика и слов благодарности, лучше тут же прекратить попытки оказания поддержки.

Число 4 не поддерживает кардинальных внешних метаморфоз. Не стоит менять образ в эти дни. Точнее, корректировать прическу, к примеру, будет позволительно, однако полностью менять стиль и внешность не рекомендуется. Вселенная хочет видеть нас такими же, как и раньше.

В моменты ссор и конфликтов нумерологи советуют помнить о том, что совершенных людей не существует. Позвольте вашим друзьям, второй половинке, родителям и детям ошибаться. Не ругайте и не корите и за это. При более детальном рассмотрении их поступки могут показаться вам более понятными и очевидными.

Четверка учит нас ценить то, что мы имеем, но это не значит, что мы не сможем ничего изменить. Просто не стоит ругать судьбу за неудачи, в которых вы не виноваты.

Талисманы удачи на неделю с 25 апреля по 1 мая

Квадрат. Квадрат — это символ числа 4. Он имеет четыре равные стороны, четыре прямых угла и четыре вершины. Он идеален и симметричен, поэтому олицетворяет собой гармонию четырёх стихий: Огня, Воды, Воздуха и Земли.

Малахит, горный хрусталь. Эти два минерала представляют собой мощные талисманы удачи, особенно сейчас, ведь они, как и число 4, тоже представляют сразу четыре стихии. В ниж гармонично соединены Вода, Воздух, Земля и Огонь.

Руна Гебо. Эта Руна тоже принесет вам удачу, поскольку прекрасно сочетается с описанными выше талисманами. Она несет счастье, радость и душевную гармонию. Вот ее изображение:



