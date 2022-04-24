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Отара Кушанашвили в шоке, что у Ивана Урганта столько денег

Отара Кушанашвили в шоке, что у Ивана Урганта столько денег
По слухам, у ведущего и актера Ивана Урганта крупный бизнес в Москве. Поговаривают, артист вместе с семьей планирует эмигрировать в Израиль, а в Россию он вернулся лишь для того, чтобы продать имущество. Однако многие коллеги телеведущего не верят в это. Отрицает сплетни и сам звезда шоу «Вечерний Ургант» Первого канала. На днях появилась информация о том, что вернувшийся из Израиля Иван Ургант решил продать свою элитную недвижимость в России. Помимо апартаментов в «Москва-Сити» телеведущий выставил на продажу и загородный дом в поселке Горки-10. Чтобы как можно скорее избавиться от особняка, Ургант даже якобы снизил в несколько раз цену.
Иван Ургнат - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам инсайдеров, Ургант купил вышеупомянутый дом за 400 миллионов рублей, а теперь готов уступить его покупателям всего за 150-160 миллионов. Новость о продаже элитного особняка не оставила без внимания и Отара Кушанашвили. В новом выпуске своего шоу «Каково?!» скандальный телеведущий заинтересовался доходами коллеги. «Откуда у него столько денег было купить этот дом? Он начинал позже меня лет на семь. Я объявлял его на вечеринках. Он всегда был сверходаренный, всегда был остроумный (как ему кажется), всегда коммуникабельный (как его бабе кажется), красивый (как его жене кажется). Он продает дом. Не бывает ни корпоративов, ни зарплаты даже на Первом канале, которые бы в сумме за эти годы позволили бы купить такой особняк», — удивляется Кушанашвили.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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