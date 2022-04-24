Пасха 24 апреля 2022 года: Светлое Христово Воскресение

Вадим Карасев

Сегодняшний день ознаменован великим событием. Православные верующие отмечают день Великой Пасхи или светлого Христова Воскресения. Праздник отмечают в семейном кругу, молятся Господу, обмениваются приготовленными заранее крашеными яйцами и куличами.

24 апреля — яркий праздничный день, когда верующие поздравляют друг друга, молятся Высшим Силам и проводят время рядом с близкими людьми. Сегодня принято устраивать праздничный обед, за котором собираются все поколения семьи, а также друзья. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают еще раз познакомиться с особенностями проведения Пасхи, чтобы не упустить ничего важного и встретить светлый праздник по всем традициям.

Традиции 24 апреля

Пасха знаменует завершение поста, а значит, верующие смогут приготовить вкусную пищу и разговеться. Священнослужители напоминают о том, что переедать не нужно, так же, как и злоупотреблять горячительными напитками.

В день Светлой Пасхи принято приветствовать друг друга, неся благую весть о воскрешении Христа. В ответ на это говорят: «Воистину воскресе». В это воскресенье верующие смогут обменяться крашеными яйцами и отведать куличи.

По традиции в день Пасхи дарят иконы и крестики. Крестные родители могут преподнести презенты своим крестникам, подарить нательные иконки или освященные церковные крестики.

Пасха — светлый праздничный день, когда не принято предаваться грусти и печали. В это воскресенье каждый сможет приблизиться к Господу и снискать его благословение, если будет идти путем света, не потакая дурным привычкам и пристрастиям.