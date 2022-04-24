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Павел Деревянко признался, что любит красивых девушек и регулярный секс

Павел Деревянко признался, что любит красивых девушек и регулярный секс
Актер Павел Деревянко рассказал о личной жизни. В 2020 году артист расстался с Дарьей, которая подарила ему двух дочерей. Поклонники были удивлены такому решению, ведь их союз хоть и называют гостевым, все же казался крепким. Пара встречалась почти десять лет. 45-летний Павел Деревянко признается, что хоть никогда и не жил с избранницей в одном доме, все же не любит называть их отношения «гостевыми». «Просто мы так привыкли. Это непростая, длинная история. Это не гостевой брак. Мы долго были с Дашей. Сейчас пока перестраиваюсь», — делился артист. Пара объявила о расставании два года назад, но продолжает поддерживать теплую связь ради общих детей. А ведь в какой-то момент Деревянко едва не сделал возлюбленной предложение.
Павел Деревянко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Вовремя одумались, наверное, — вздыхал актер в шоу «Ты не поверишь» на НТВ. — На ночь не спим вместе и не целуемся, а так то же самое — любим и уважаем друг друга. Никто ни к кому не уходил. Клянусь вам!» По словам Павла, инициатором разрыва была Дарья. Он тяжело воспринял ее решение и даже пережил депрессию. Зато теперь артист наслаждается статусом холостяка. Деревянко выходит в свет то с пышногрудой брюнеткой, то с эффектной блондинкой… «Люблю секс. Часто ли он у меня? Нормально, регулярно!» — смеялся актер. Деревянко рассказал, что ему нравятся красивые и умные женщины, правда, вступать в брак он не спешит. «Мне 53 года. Куда? У меня есть две дочери. У меня все хорошо», — отшучивался Павел. Напомним, что с Дарьей актер прожил почти десять лет. У них были свободные отношения и каждый мог крутить романы на стороне. «Бывали моменты, когда пропадали острые ощущения и… от себя далеко не уйдешь… Как осознанный человек я понимал, что это неправильно. Я работал над собой», — откровенничала он ранее с Надеждой Стрелец.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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