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По слухам, Bethesda ведет разработку MMORPG в мире Starfield

По слухам, Bethesda ведет разработку MMORPG в мире Starfield


До релиза Starfield, если дата выхода игра не будет сдвинута в последний момент, остается около полугода. Новая игра от Bethesda должна предложить игрокам масштабную одиночную кампанию в совершенно новом игровом мире. Однако, уже ходят слухи, что Starfield может стать и онлайн проектом.

Известный игровой инсайдер Skullzi опубликовал видео, в котором привел факты, что Starfield может стать не только одиночным проектом, но и многопользовательской игрой. По его словам, некоторые моменты явно указывают на это. Например, в видео он приводит информацию о вакансиях для различных студий, связанных с Bethesda, которые намекают на создание некого онлайн проекта. Он отмечает, что совместно работать над многопользовательской Starfield (вероятно, в жанре MMORPG) могут студии и подразделения: Bethesda Game Studios Montreal, BGS Austin и ZeniMax Online Studios.

Отметим, что официальных подтверждений или сливов разработки мультиплеера Starfield у Skullzi нет. Скорее, это его предположения, основанные на разных вакансиях и информации из LinkedIn различных сотрудников Bethesda. Skullzi отмечает, что команда Bethesda уже сделала онлайн ответвления для двух своих проектов — Fallout и The Elder Scrolls, из чего можно предположить желание выпустить и онлайн версию Starfield.


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По материалам: newxboxone

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