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Процедуру освоения Дальневосточных и Арктических гектаров предлагают упростить

Процедуру освоения Дальневосточных и Арктических гектаров предлагают упростить

00:37  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 50913-8



Правительство предлагает увеличить с одного года до двух лет срок выбора гражданином вида разрешенного использования земельного участка, полученного в рамках программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики». Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

В первом чтении документ был принят на заседании 5 апреля. Тогда замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков рассказал, что на Дальнем Востоке программа действует с 2016 года, а в Арктической зоне — с 2020 года. Наиболее востребованными регионами, по его словам, стали Приморский край и Сахалинская область и в большинстве случаев гектар предоставляется для строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства и предпринимательской деятельности.

Сейчас на выбор вида использования земельного участка отводится один год. Этого времени недостаточно, учитывая длительность процесса внесения в правила землепользования и застройки изменений, инициируемых пользователями «дальневосточных гектаров», указано в пояснительной записке.

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Также законопроектом предусмотрена отмена обязанности гражданина предоставлять декларацию об использовании земельного участка и возможность строительства жилья при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#недвижимость #Арктика #сельское хозяйство


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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