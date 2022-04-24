Саша Савельева показала подросшего сына с корзинкой пасхальной снеди у храма

Певица Саша Савельева привела сына на Пасху в церковь. Артистка прививает Леону с малых лет христианские ценности. Саша Савельева стала мамой в 2019 году, сына Леона певица родила своему мужу, артисту Кириллу Сафонову. Звезды сразу приняли решение, что не будут афишировать ребенка. Поэтому их наследника широкая публика не видела в лицо. Впрочем, выпускница «Фабрики звезд» в принципе редко балует фолловеров кадрами с малышом. Но на этот раз Саша Савельева сделала исключение, запечатлев Леона на Пасху у православного храма. Подросший малыш старательно нес праздничные куличи в большой корзине в церковь.Леон Сафонов «Христос Воскресе!🕊 Добра, Света и Мира в ваши дома🙏🏼»,- пожелала Савельева своим поклонникам в телеграм-канале. Кстати, недавно Савельева и Сафонов отметили 12-ю годовщину свадьбы.Саша Савельева и Кирилл Сафонов «Сегодня годовщина свадьбы! 12 красивых и очень быстрых лет»,- написал Кирилл Сафонов.