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Саша Савельева показала подросшего сына с корзинкой пасхальной снеди у храма

Саша Савельева показала подросшего сына с корзинкой пасхальной снеди у храма
Певица Саша Савельева привела сына на Пасху в церковь. Артистка прививает Леону с малых лет христианские ценности. Саша Савельева стала мамой в 2019 году, сына Леона певица родила своему мужу, артисту Кириллу Сафонову. Звезды сразу приняли решение, что не будут афишировать ребенка. Поэтому их наследника широкая публика не видела в лицо. Впрочем, выпускница «Фабрики звезд» в принципе редко балует фолловеров кадрами с малышом. Но на этот раз Саша Савельева сделала исключение, запечатлев Леона на Пасху у православного храма. Подросший малыш старательно нес праздничные куличи в большой корзине в церковь.
Леон Сафонов «Христос Воскресе!🕊 Добра, Света и Мира в ваши дома🙏🏼»,- пожелала Савельева своим поклонникам в телеграм-канале. Кстати, недавно Савельева и Сафонов отметили 12-ю годовщину свадьбы.
Саша Савельева и Кирилл Сафонов «Сегодня годовщина свадьбы! 12  красивых и очень быстрых лет»,- написал Кирилл Сафонов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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