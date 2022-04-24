Шахназаров крепко приложил Андрея Макаревича

Певец Андрей Макаревич снова возмутил общественность. Артист вновь раскритиковал политическую ситуацию в мире и задал несколько риторических вопросов о будущем России. Ему ответил журналист и блогер Михаил Шахназаров. После того как Макаревич назвал «мудачьем» весь русский народ, отношение к нему заметно изменилось. В социальных сетях лидера «Машины времени» откровенно хейтят и говорят, что ему не нужно возвращаться на родину, а лучше оставаться в Израиле. При этом сам 68-летний Андрей Вадимович признается: он не оскорблял русский народ, а только некоторых его представителей, которые не понимают, что творят и говорят. Между тем, журналист и политолог Михаил Шахназаров в эфире собственного YouTube-проекта «Шах и мат» признался: ему надоела постоянная негативная риторика Макаревича.Андрей Макаревич с женой «Вы дабл-идиот, Андрей. Что вам мешало уехать из «совка»? Что мешало уехать из новой России раньше, а не сейчас? А я вам объясню: жажда денег. Вы со своими «талантами» никому не нужны ни в Израиле, ни в Германии. Работали бы ассистентом-осветителем. Ну или бы гитары настраивали, да и то вряд ли», — отрезал политолог. Отметим, что Шахназаров последовательно критикует всех знаменитостей, которые уехали в эти тяжелые дни из России. Он делал выпуски про Ивана Урганта, Максима Галкина, Аллу Пугачеву и других деятелей шоу-бизнеса — всем им изрядно досталось от острого на язык журналиста. Что касается Макаревича, то он уже несколько месяцев живет в Израиле, где молодая супруга Эйнат Кляйн родила ему ребенка. Андрей Вадимович считает, что малыш будет разговаривать не только на местном языке, но и на русском. А вот о возвращении в Россию он говорит расплывчато и туманно.