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Шхагошев: Прекращение диалога между Россией и США несет опасность для мира

Шхагошев: Прекращение диалога между Россией и США несет опасность для мира

16:27  Автор: Юлия Катенёва



США делают все, чтобы диалог между Москвой и Вашингтоном прекратился. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Прекращение диалога между ядерными державами несет опасность для всего мира, подчеркнул парламентарий, комментируя блокировку работы российских посольств в США.

«Практически США делают все, чтобы итогом всех этих действий было прекращение хоть какого-нибудь диалога между двумя странами, а это очень опасно для всех, учитывая, что США и Россия — это ядерные державы», — подчеркнул политик.

По мнению Шхагошева, действия Вашингтона обусловлены тем, что Россия вводит США в дипломатический стресс« проведением спецоперации. Парламентарий назвал такую политику «сущим лицемерием».

С одной стороны, они призывают к переговорам, а с другой, вот так поступают с дипломатами, указал он.


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Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российское посольство в Вашингтоне находится »в блокаде со стороны американских госструктур", счета генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке заблокированы. В адрес российских дипломатов поступают письма и звонки с угрозами.



#США

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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