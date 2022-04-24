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София Ротару стала зарабатывать копейки

София Ротару стала зарабатывать копейки
Доход певицы Софии Ротару сильно упал. Тема заработка звезд – одна из самых обсуждаемых. Так, накануне продюсер Кирилл Чибисов рассказал, что в начале карьеры Светлана Лобода зарабатывала по 5-10 тысяч долларов за концерт, а в последнее время –  по 100-150 тысяч евро. Тем временем, гонорары Софии Ротару в десятки раз меньше.
София Ротару - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Она за относительно небольшие деньги приезжала на сборные солянки, пела по две-три песни. Без балета, без группы. Она уже пенсионерка, как и Пугачева, ее тоже нет в шоу-бизнесе в широком понимании. Опустила гонорар до 25 тысяч евро за пару песен. Для шоубиза это почти копейки», — цитирует Чибисова NEWS.ru. Напомним, ранее Чибисов рассказал, как ведут себя некоторое разбалованные звезды.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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