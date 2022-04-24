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Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж за театрального режиссера

Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж за театрального режиссера

Инга Лепс, старшая дочь Григория Лепса от его первой жены Светланы Дубинской, вышла замуж — избранником девушки стал театральный актер и режиссер Михаил Плутахин.



Будущих молодоженов свело общее призвание. Инга Лепс тоже стала актрисой, закончив Академию драматических искусств в Нью-Йорке. С Плутахиным она познакомилась во время работы над общим проектом в 2019 году.


Пышную свадьбу влюбленные устраивать не стали, церемония прошла в узком кругу родных и близких. На снимке с торжества, который Григорий Лепс опубликовал в соцсетях, среди гостей можно увидеть его вторую жену Анну Шаплыкову, а скоторой он развелся после 20 лет брака, и их общих детей — Еву, Николь и Ивана.


Напомним, что о разводе Лепса и Шаплыковой стало известно в декабре прошлого года. Тогда же в сети появились слухи о романе певца с телеведущей Юлией Барановской.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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