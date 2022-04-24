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Тесс Холлидей рассказала, что испытывает трудности с восприятием собственного тела

Тесс Холлидей рассказала, что испытывает трудности с восприятием собственного тела

Тесс Холидей опубликовала в инстаграме* новые фото и призналась подписчикам, что в последнее время испытывает трудности в связи с нарушением восприятия собственного тела.

Скажу честно, мне никогда не было так тяжело воспринимать собственное тело, как сейчас. Это изнуряет. Вы все время видите меня веселой, но иногда мне тяжело найти в себе силы и энергию просто для того, чтобы выйти из дома,

— написала знаменитая plus-size-модель.

До недавних пор я была той девчонкой, которая всегда хочет фотографироваться. Но эти снимки — первые за долгое время, глядя на которые я могу быть добра к себе. Я еще работаю над этим.



В прошлом году модель призналась, что находится в процессе восстановления после того, как у нее диагностировали атипичную анорексию. Тесс попросила подписчиков не хвалить ее за то, что она стала более стройной, и вообще не комментировать ее фигуру, потому что она все еще борется с пищевым расстройством и ее вес ничего не говорит о том, насколько она здорова.



* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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