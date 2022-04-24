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The Witcher 3 уже отлично работает на Xbox Series X, без патча под новое поколение

The Witcher 3 уже отлично работает на Xbox Series X, без патча под новое поколение


До сих пор нет понимания, когда студия CD Projekt RED выпустит обновление для The Witcher 3 до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Многие игроки, которые по каким-то причинам пропустили игру на поколении Xbox One, ждут обновление до новых консолей, чтобы начать в нее играть.

Однако, игра The Witcher 3 уже отлично работает на Xbox Series X, что доказывает новое видео с канала VG Tech. Ниже можно посмотреть ролик, как работает The Witcher 3 на Xbox Series X, в сравнении с версией для Xbox One X. Разница довольно существенная, несмотря на работу игры на новом поколении консолей за счет обратной совместимости.



Xbox Series X, работающая по обратной совместимости с версией Xbox One X в режиме производительности использует динамическое разрешение. В ходе анализа максимальное разрешение составляет примерно 3456x1944, а самое низкое разрешение составляет примерно 2400x1350.



Xbox One X в режиме производительности использует динамическое разрешение, при этом максимальное разрешение составляет примерно 2650x1490, а самое низкое разрешение — 1920x1080.

Помимо более высокого среднего разрешения, на Xbox Series X игра The Witcher 3 держит стабильные 60 FPS.


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Напомним, что пока нет информации о том, как конкретно улучшит игру The Witcher 3 обновление до нового поколения консолей. Известно, что разработчики планируют добавить в проект трассировку лучей.

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По материалам: newxboxone

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