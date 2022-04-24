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У модели Xbox Series X для разработчиков 40 Гб оперативной памяти

У модели Xbox Series X для разработчиков 40 Гб оперативной памяти


Не секрет, что комплект разработки Xbox Series X имеет несколько отличающиеся характеристики от базовой приставки, которую можно купить в магазине. Как выяснил Youtube-блоггер с канала GamersNexus, игровая приставка Xbox Series X, которую Microsoft предлагает разработчикам, имеет более чем в 2 раза больше оперативной памяти, чем приставка для обычных игроков.

У Xbox Series X для разработчиков 40 Гб оперативной памяти, которая состоит из 20 чипов Samsung по 2 Гб. Ниже в ролике можно посмотреть, как это выглядит — чипы памяти распаяны с двух сторон по 10 штук. Дополнительная память позволяет разработчикам тестировать и оптимизировать игры без дополнительного сжатия.


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Напомним, что версия Xbox Series X для игроков, которую можно купить в магазинах, имеет 16 Гб оперативной памяти (две платы — одна на 10 Гб, вторая на 6 Гб). Память в 10 Гб работает через 320-битную шину, а 6 Гб — через 192-битную.

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По материалам: newxboxone

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