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В ООН призвали к паузе в боевых действиях в Мариуполе

В ООН призвали к паузе в боевых действиях в Мариуполе

Тема: Военная операция на Украине


18:29  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе и дать возможность населению эвакуироваться. С таким заявлением выступил кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад, передает РИА «Новости».

По его словам, в Мариуполе на карту поставлены жизни людей, поэтому необходима пауза в боевых действиях. Необходимо дать людям возможность эвакуироваться «сегодня, сейчас».

«Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будут подвергаться опасности», — говорится в заявлении Авада. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно", — говорится в заявлении Авада.

Ранее Минобороны предлагало гуманитарные коридоры с территории завода «Азовсталь», однако украинские власти сорвали эвакуацию. Как отметили в российском военном ведомстве, что 20 апреля российские военные открыли гуманитарный коридор для эвакуации с завода мирного населения и сдачи в плен находящихся там украинских военнослужащих и иностранных наемников, однако им никто не воспользовался.


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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