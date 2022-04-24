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В перечне товаров для параллельного импорта более 50 групп товаров

В перечне товаров для параллельного импорта более 50 групп товаров

11:01  Автор: Юлия Катенёва



В Минпромторге составили перечень товаров для параллельного импорта, сообщается в Telegram-канале правительственного портала «Объясняем.РФ». Так, в Россию вернутся 200 брендов, ушедших с рынка.

Параллельный импорт легализован в России в начале марте для поддержания потребительского рынка на фоне санкций. 

Таким образом, кабмин получил право составлять перечень продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак, если она признается владельцем в любой части мира. Это позволит обеспечивать поставки товаров в страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков.

"В список попали комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь — всего более 50 групп товаров, говорится в сообщении.


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Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов на «правительственном часе» в Совете Федерации 13 апреля заявил, что в кабмине сформирован перечень приоритетной импортной продукции, включающий почти 1500 позиций. Для таких товаров в первую очередь обновляют таможенные пошлины, предусмотрена адресная отмена ответственности за параллельный импорт, пояснил он.



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По материалам: pnp.ru

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