В ТОП-10 Steam на этой неделе попали две игры из Game Pass

Вадим Карасев





Steam подвел итоги очередной недели, с 18 по 24 апреля, опубликовав информацию о проектах, которые принесли максимальную выручку.

На этой неделе на первом месте оказалось игровое устройство Steam Deck. В ТОП-3 также попали Elden Ring и Cyberpunk 2077. А LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, после успешного старта в начале месяца, сохранилась в ТОП-5, но уже не в тройке. Две игры из Game Pass на этой неделе оказались в ТОП-10 Steam по выручке — это проекты No Man’s Sky и DayZ.

Итоговый ТОП-10 Steam за неделю выглядит следующим образом:

Steam DeckElden RingCyberpunk 2077LEGO Star Wars: The Skywalker SagaLEGO Star Wars: The Skywalker SagaValve Index VR KitNo Man’s SkyDayZSquadCall of Duty: Black Ops III