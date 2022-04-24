Валерий Леонтьев признался, из-за чего у него нет детей

Певец Валерий Леонтьев так и не смог познать радости отцовства. Казанова российской эстрады Валерий Леонтьев более полувека счастлив в браке со своей супругой по имени Людмила. Они живут в своем доме в Майами в окружении четвероногих питомцев. Чего им не хватает для полной идиллии, так это наследников. Более того, Леонтьев весьма равнодушно отмахивается от появляющихся порой слухов о внебрачных детях. Все это породило сплетни о бездетности артиста, на которые он тоже долгое время никак не реагировал. Лишь недавно Валерий признался, что мог бы стать отцом, но в молодости считал себя не готовым к этой ответственной роли. А когда созрел, рожать отказалась уже его жена. Так и вышло, что детей им заменили собаки, о которых они трепетно заботятся и вовсе не считают себя в чем-то ущемленными. К слову, бизнес Людмилы тоже связан с салонами по уходу за домашними любимцами.Валерий Леонтьев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Развеял Леонтьев подозрения и в фиктивности своего брака. Он признался Kleo.ru, что с будущей супругой познакомился, когда ему был всего 21 год. И нельзя сказать, что это была любовь с первого взгляда. Скорее, он не понравился девушке своей пендитностью и стремлением повсюду возить за собой тазик, в котором стирал на гастролях личные вещи. Лишь спустя несколько лет они начали работать вместе и сблизились. Настолько, что случилась бурная ночь, после которой Валерий вдруг понял, что ему ни капельки не стыдно за произошедшее и он готов жить с этой женщиной всю жизнь. Так все началось и продолжается до сих пор. Друзья пары уверяют, что в семье артиста царят очень доверительные и теплые отношения.