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Во Франции проходит второй тур выборов президента

Во Франции проходит второй тур выборов президента

09:55  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Во Франции началось голосование во втором туре выборов президента, сообщает РИА «Новости«. Этот тур является решающим, за право занять пост главы государства борются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Избирательные участки по всей стране открыты с 9:00-20:00 мск, а в крупных городах проголосовать можно до 21:00.

Напомним в первом туре, который прошел 10 апреля, победил Макрон с 27,84 процента голосов. За Ле Пен проголосовали 23,15 процента избирателей. 

Зампред Совета Федерации Константин Косачев назвал результаты первого тура »подтверждение тенденции ухода от классической политики».

 

 



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По материалам: pnp.ru

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