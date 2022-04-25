15 сумасбродных пассажиров московского метро, которые сделают ваш день

В столице не так то просто выделиться из толпы. Но этим веселым пассажирам московской подземки однозначно это удалось!

1. Тарас Бульба или Старик Хоттабыч: возвращение

2. Образ прекрасной незнакомки

3. Представитель Министерства магии из Гарри Поттера, московский Ван Хельсинг, или просто модный инспектор

4. Total red look

5. Московскому Человеку-пауку спасать город легко, ведь у него есть удобные бежевые дышащие ботинки!

6. Истинная английская скромная утонченность

7. Некоторые люди носят за ухом сигареты. Почему бы и чай не поносить?

8. Игра текстур, цвета и материалов

9. Морская владыка

10. Шелковые чешки придадут Вам еще больше лоска

11. Курица, фаршированная человеком

12. Кто сказал что лепреконов не существует?

13. Авангардная шляпка-пушок

14. Хагрид едет на работу в Хогвартс

15. В стиле диско

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