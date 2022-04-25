15 сумасбродных пассажиров московского метро, которые сделают ваш день
Вчера, 23:10
В столице не так то просто выделиться из толпы. Но этим веселым пассажирам московской подземки однозначно это удалось!
1. Тарас Бульба или Старик Хоттабыч: возвращение
2. Образ прекрасной незнакомки
3. Представитель Министерства магии из Гарри Поттера, московский Ван Хельсинг, или просто модный инспектор
4. Total red look
5. Московскому Человеку-пауку спасать город легко, ведь у него есть удобные бежевые дышащие ботинки!
6. Истинная английская скромная утонченность
7. Некоторые люди носят за ухом сигареты. Почему бы и чай не поносить?
8. Игра текстур, цвета и материалов
9. Морская владыка
10. Шелковые чешки придадут Вам еще больше лоска
11. Курица, фаршированная человеком
12. Кто сказал что лепреконов не существует?
13. Авангардная шляпка-пушок
14. Хагрид едет на работу в Хогвартс
15. В стиле диско
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По материалам: Юмор