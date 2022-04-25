16 случаев, когда самодовольные коты показали собакам, кто в доме хозяин

Противостояние кошек и собак легендарно. О нём вспоминают в поговорках, о нём снимают фильмы. Но кто выходит победителем из этой битвы? Не смотрите на малый рост котов, этим прохвостам не надо занимать наглости, чтобы приструнить пёселей. Мы собрали для вас примеры случаев, когда кошки показали собакам, кто на самом деле хозяин в доме.

Потому что так удобней!

Да, это собачья еда

Кот Гиззард занимает кровать пса Уинстона

Уинстон никогда не пользуется своей лежанкой, но обижается на кота из принципа.

Собаки хотели войти в комнату, но кошка дала им понять, что нельзя

Моя кошка ворвалась в дом соседей и заняла клетку их собаки

История в четырёх частях

Собака просто пытается подружиться

Этот несчастный взгляд

Собака слишком боится, чтобы поторопить кошку

Кот самодовольно не пускает собаку в свою любимую комнату

Почему бы не устроить бой, когда хозяин работает

Помогите!

Кошачий захват

Кошачий капкан

Моя собака боится кошек. Они поняли, что она не сможет пройти мимо них, и им нравится окружать её. Сегодня утром она пыталась подняться по лестнице…

Ешь, пёс!

Мы купили двум нашим большим собакам новую лежанку, но…

А здесь вы можете найти подборку фотографий, на которых свой хулиганский характер удалось показать и кошкам, и собакам.