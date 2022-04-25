Activision Blizzard отчиталась о минувшем квартале: компания готовится к сделке с Microsoft

Вадим Карасев





В первом квартале 2022 года компания Activision Blizzard объявила о планах на слияние с Microsoft. Сделка должна быть завершена к лету 2023 года, но сейчас идет активная подготовка документов, проверка ее антимонопольными органами и другие приготовления.

Сегодня Activision Blizzard опубликовали финансовые результаты первого квартала 2022 года. В опубликованной информации подчеркивается, что сделка с Microsoft активно продвигается к своему завершению. Чтобы подготовить компанию к сделке, Activision Blizzard пришлось заметно увеличить расходы на юридические и сопутствующие услуги, что также отражено в отчете.

Первый квартал 2022 года по выручке оказался хуже прошлого года (выручка за 1 квартал 2022 года составила 1,77 млрд долларов, а в 2021 году — 2,28 млрд долларов). Это связано не только с дополнительными тратами Activision Blizzard, но и с рядом других факторов, среди которых:

Отсутствие новых игровых релизов в этом квартале.Падение популярности Warzone.Не самый успешный прошлогодний релиз Call of Duty.

Продолжает быть успешным мобильный сектор Activision Blizzard. Отмечается, что Candy Crush уже 19 кварталов сохраняет лидирующую позицию в американских магазинах. Удерживает успешные позиции и мобильная Call of Duty, но она не растет в данный момент. Готовятся к релизу мобильные версии Diablo (выйдет 2 июня) и World of Warcraft (о ней расскажут больше в этом году).

Что касается новых релизов для больших платформ, разработка Diablo 4 и Overwatch 2 продвигается хорошо, но подробностями компания не поделилась. Заявлено, что в этом году «раскроют» новую Warzone (ее анонсировали уже ранее, но без деталей), но выйдет ли игра в этом году — неизвестно. Кроме того, Call of Duty, которая выйдет в этом году (будет сиквелом шутера 2019 года) должна представить «самый передовой опыт в истории франшизы».