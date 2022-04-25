Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Михеева подалась в певицы

Алла Михеева подалась в певицы
33-летняя артистка Алла Михеева выпустила дебютную песню. Забавная блондинка из популярного шоу снялась в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». Алла не только стала одной из главных героинь проекта, но и выпустила песню «За секунду до» — официальный саундтрек сериала. Зрители и раньше слышали этот трек, но даже и не догадывались, что его поет Михеева. Теперь ведущая рубрики «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант» расставила все точки над «i», обнародовав ролик в своей соцсети. Мнения поклонников по части музыкальных талантов Михеевой разделились. Многие отметили, что даже не ожидали от нее такого, а ее голос всегда казался совсем другим. «Талантливый человек талантлив во всем», «Очень красиво спето. Нежный, милый, родной голос. Алла умница!», «Неожиданно. Очень нежно и до глубины души! Очень тяжело ее голос в этой песне распознать. Видимо, это частично связано с компьютерной обработкой», «И мы вынуждены слушать Бузову, когда есть такие голоса?» — обсуждают блогеры. Другие отметили, что Алле все же стоит сосредоточиться на карьере актрисы и не пытаться петь. «Набор несвязанных слов/фраз и нечеткое исполнение», «Синтетический голос. Наверное, нужно сказать спасибо звукарям и их компьютерам. Если опровергнет вживую — respect», — пишут в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лолита Милявская подержала сбежавших звезд
Лолита Милявская подержала сбежавших звезд
Алла Михеева подалась в певицы
Алла Михеева подалась в певицы
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 апреля по 1 мая 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 апреля по 1 мая 2022 года
Филипп Киркоров рассказал, какую игрушку хочет на день рождения
Филипп Киркоров рассказал, какую игрушку хочет на день рождения
Ивана Урганта, по слухам, могут заменить
Ивана Урганта, по слухам, могут заменить
Григорий Лепс пригласил бывшую жену на свадьбу своей старшей дочери
Григорий Лепс пригласил бывшую жену на свадьбу своей старшей дочери
Эммануила Виторгана раскритиковали за маленьких детей
Эммануила Виторгана раскритиковали за маленьких детей
Знаки Зодиака, которых ждет удача в мае 2022 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в мае 2022 года
VR-перчатка Xbox для игр и приложений запатентована в Европе
VR-перчатка Xbox для игр и приложений запатентована в Европе
Ubisoft официально анонсировала новый шутер — Project Q
Ubisoft официально анонсировала новый шутер — Project Q
Денежный лунный календарь на май 2022 года
Денежный лунный календарь на май 2022 года
Сергей Полунин показал фото новорожденного ребенка
Сергей Полунин показал фото новорожденного ребенка

Топ на сегодня

5-летняя дочь Агнии Дитковските прочитала в Пасху стихи Окуджавы
5-летняя дочь Агнии Дитковските прочитала в Пасху стихи Окуджавы
Наталья Подольская показала, как развлекается ее семья на Пасху
Наталья Подольская показала, как развлекается ее семья на Пасху
Новый перк доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Новый перк доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Павел Деревянко признался, что любит красивых девушек и регулярный секс
Павел Деревянко признался, что любит красивых девушек и регулярный
Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж за театрального режиссера
Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж за театрального режиссера

Еще по теме

"Вечерний Ургант" выпуск 25.11.2016 (25.11.2016): Пугачева - фанатка Билана
Алла Михеева высказалась о домогательствах
Ироничная примадонна: Филипп Киркоров и Дима Билан поделились забавными видео с Аллой Пугачевой
Алла Пугачева дала совет, как найти мужчину мечты