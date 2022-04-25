Алла Михеева подалась в певицы

33-летняя артистка Алла Михеева выпустила дебютную песню. Забавная блондинка из популярного шоу снялась в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». Алла не только стала одной из главных героинь проекта, но и выпустила песню «За секунду до» — официальный саундтрек сериала. Зрители и раньше слышали этот трек, но даже и не догадывались, что его поет Михеева. Теперь ведущая рубрики «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант» расставила все точки над «i», обнародовав ролик в своей соцсети. Мнения поклонников по части музыкальных талантов Михеевой разделились. Многие отметили, что даже не ожидали от нее такого, а ее голос всегда казался совсем другим. «Талантливый человек талантлив во всем», «Очень красиво спето. Нежный, милый, родной голос. Алла умница!», «Неожиданно. Очень нежно и до глубины души! Очень тяжело ее голос в этой песне распознать. Видимо, это частично связано с компьютерной обработкой», «И мы вынуждены слушать Бузову, когда есть такие голоса?» — обсуждают блогеры. Другие отметили, что Алле все же стоит сосредоточиться на карьере актрисы и не пытаться петь. «Набор несвязанных слов/фраз и нечеткое исполнение», «Синтетический голос. Наверное, нужно сказать спасибо звукарям и их компьютерам. Если опровергнет вживую — respect», — пишут в Сети.