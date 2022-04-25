Анастасия Макеева собирается вернуться в социальные сети

Актриса Анастасия Макеева сделала заявление. Накануне артистка объявила, что впервые в жизни держала пост, благодаря которому сбросила шесть лишних килограммов. Теперь же актриса заявила, что в полной мере возвращается во все соцсети, но только с одним условием. Отныне там больше не будет негативных публикаций и комментариев.Анастасия Макеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я вернулась в соцсети. Но там будет только творчество и рабочие моменты. Вы будете видеть разный контент. Просто меня закидали различными предложениями с просьбой вернуться. Все негативное мы почистили, пусть будет только позитив, пусть будет только радость», — сказала Макеева. Напомним, некоторое время назад Макеева передавала ведение своей страницы помощнице Нике Вершининой, которая взяла на себя ответственность разоблачить бывшую жену Романа Малькова.