Андрей Макаревич рассказал о гражданстве новорожденного сына

Певец Андрей Макаревич, похоже, не собирается возвращаться в Россию. В конце марта у музыканта и его супруги Эйнат Кляйн родился сын. Мальчик появился на свет в одной из клиник Израиля, где Макаревич с женой обосновались в последнее время. Несмотря на то, что в Израиле то и дело происходят беспорядки, жена Макаревича считает эту страну безопасной для себя и своей семьи. «У нашего сына не будет российского гражданства. Это абсолютно мое решение. Главное, зачем?! Израильское гражданство перекроет все 99,9% его потребностей. Моя мама уже не в Киеве. К счастью, она приехала сюда. Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле», — поделилась 37-летняя Эйнат в интервью шоу «Осторожно: Собчак», подчеркнув при этом, что она с ребенком будет общаться на русском языке.Андрей Макаревич - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я продолжаю оставаться слабомотивированным оптимистом. Мне кажется, очень многие поедут обратно. Не хочу объяснять никому свою эмиграцию. Я часто уезжал куда-то и достаточно надолго», — отметил 68-летний Андрей Вадимович. Многие звездные коллеги не понимают желания Макаревича осесть за границей, более того, их смущают негативные высказывания в адрес нашей страны. «Те, кто живет в России, и есть Россия! Оскорблять людей категорически запрещено! Он же интеллигентный музыкант. Мы все люди одной страны и мира, разве так можно?! Я считаю, это неэтично. Хотелось бы, чтобы они голову в руки взяли, а не из жопы она у них торчала. Моя мама живет в Израиле, а мама Валерии живет в России, нам что на шпагат сесть?! Это что за разговоры?! Тявкает, гавкает — просто кошмар! Ощущение, что мы с какими-то бесами жили на одной территории. Вы имеете паспорта российские, даже если у вас двойное или тройное гражданство. Вы зарабатывали здесь деньги. Вам разрешали путешествовать. Живите, имейте свою точку зрения, но почему вы всех оскорбляете? Это же ваши зрители!» — сетовал недавно продюсер Иосиф Пригожин.