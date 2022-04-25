Денежный лунный календарь на май 2022 года

Вадим Карасев

Деньги очень важны, ведь от них зависит уровень нашего спокойствия и комфорта в жизни. Если вы хотите укреплять свое финансовое положение и добиваться стабильности и предсказуемости событий в этой сфере, обратите внимание на прогнозы астрологов относительно поведения Луны.

Если вы хотите стать богаче, то пользуйтесь почаще аффирмациями на успех. Это будет полезным в абсолютно любое время — даже когда Луна в самом неудобном для вас положении. Прогнозы астрологов помогут узнать, когда нужно действовать, а когда лучше побыть в тени.

1, 2 мая: начнется с май с роста Луны в Тельце. Это крайне удачные и благоприятные дни для покупки вещей для дома. В эти дни можно совершать переезд, начинать или заканчивать делать ремонт, покупать стройматериалы.

3, 4 мая: в эти два дня Луна будет продолжать свой рост, но уже в Знаке Близнецов. Это два идеальных дня для походов по магазинам вместе со своими друзьями или близкими людьми. Полезно будет тратить деньги на развлечения. Можно немного себя побаловать.

5, 6, 7 мая: три дня роста Луны в Раке — это время, когда деньги лучше копить, а не тратить. Также в эти дни категорически запрещено давать средства в долг. Еще астрологи не советуют оформлять кредиты и рассказывать кому-то о своих финансовых планах на будущее.

8, 9 мая: рост Луны во Льве — идеальное время для заключения сделок, подписания бумаг, переговоров. В эти дни астрологи советуют гнуть свою линию и не уступать конкурентам. Большие прибыли ждут тех, кто занят в сфере продаж.

10, 11 мая: Луна продолжает расти в Деве. Это указывает на то, что в эти два дня людям свойственно ошибаться, принимая слишком поспешные решения в отношении денег и работы.

12, 13, 14 мая: пик роста Луны придется на Знак Весов. В этом положении ночное светило максимально позитивно влияет на финансовую удачу. Можно попробовать потратить деньги на себя любимых — сделать новую прическу или маникюр, купить новую одежду, побаловать себя чем-то вкусным.

15, 16 мая: 15 мая — последний день роста Луны, а 16 число — Полнолуние. Оба дня пройдут под управлением Скорпиона. Это значит, что в этот период нужно как можно осторожнее обращаться с деньгами, остерегаясь обмана и мошенников.

17, 18 мая: начало убывания Луны в Стрельце — это хорошее сочетание. Ночное светило полно сил, поэтому стихия Огня поможет нам реализовать весь свой потенциал в финансовых делах.

19, 20 мая: убывание Луны в Козероге — крайне благоприятное время для покупок, а также для работы. Если у вас есть незаконченные важные дела, обязательно посвятите себя им 19 и 20 числа.

21, 22 мая: стареющая Луна в Водолее к этому времени уже утратит часть своей силы, поэтому эти два дня назвать благоприятными очень сложно. С другой стороны, никакой опасности для финансовой сферы тоже не будет.

23, 24 мая: убывание Луны в Рыбах — идеальное время для творческого труда, креативных решений и попыток повысить доходы. В эти дни можно открывать новый бизнес, продвигать новые идеи на работе.

25, 26 мая: когда Луна убывает в Овне, это порождает сильнейший диссонанс. На финансовой сфере он отразится самым непосредственным образом. В работе и делах этот день может быть крайне непредсказуемым.

27, 28, 29 мая: стареющая Луна в Тельце — лучшее время как для работы, так и для денежных трат. В эти три дня можно покупать что-то для дома. А также баловать себя и своих близких подарками и внеплановыми сюрпризами.

30, 31 мая: 30 число — Новолуние в Близнецах. Этот день лучше посвятить новым деловым знакомствам. Если совершать покупки, то только вне в интернете. 31 число — первый день роста в том же Знаке. Это значит, что завершится месяц на благоприятной финансовой ноте. Близнецы не допустят появления проблем.