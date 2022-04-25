Disney Speedstorm теперь официально заявлена к релизу на Xbox

Вадим Карасев





Издательство Gameloft еще в феврале этого года анонсировало проект Disney Speedstorm, но тогда компания не называла конечный список целевых платформ. Теперь он известен — игра появится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC. Заявлено, что проект получит кроссплатформенный мультиплеер.

Disney Speedstorm — это гоночная игра с персонажами Disney и Pixar. В ней игроков ждут различные многопользовательские режимы (по сети и на одном экране), но будет возможность и одиночных заездов. Сама игра будет распространяться по условно-бесплатной модели. В планах у разработчиков долгосрочное развитие проекта — добавлением новых персонажей, трасс, косметики и прочего.

Точная дата релиза Disney Speedstorm пока не называется, но планируют выпустить игру летом 2022 года.

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