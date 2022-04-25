Дни силы в мае 2022 года

Вадим Карасев

Дни силы — это самые лучшие и благоприятные дни. Всего в мае их будет четыре, что на три меньше, чем в случае с опасными днями, но не нужно падать духом и думать, что май — время проблем и неурядиц. Все совсем наоборот.

Астрологи отмечают, что май будет временем появления новой надежды и возможностей для изменения судьбы, перехода от черной полосы к светлой. Сказать спасибо стоит сразу трем важным транзитам планет — Марса, Венеры и Юпитера. К сожалению, Юпитер перейдет в Знак Овна в день начала ретроградного движения Меркурия, поэтому позитивный эффект от этого события мы увидим лишь в долгосрочной перспективе. Что касается перехода Марса и Венеры в Знаки Овна и Тельца соответственно, то тут все гораздо приятнее, ведь в эти дни ничто не будет мешать этим планетам порадовать нас чем-то хорошим и светлым.

4 мая — пик активности звездопада Эта-Аквариды

Первый очень яркий и позитивный день мая выпадает на 4 число. В этот самый день будет пик звездопада Эта-Аквариды. Данный поток крайне интенсивен. Пиковое значение падающих звезд в минуту будет приближаться к 70. Это идеальное время для планирования дел на будущее. 5 мая можно принимать важные решения, но лучше делать это предельно осторожно, вдумчиво. Этот период окажется очень благоприятен для общения и проявления доброты. Хорошие слова и поступки подарят вам много удачи. Также можно попробовать попросить прощения за ошибки прошлого. велика вероятность того, что люди вас простят и поймут.

5 мая — зеркальная дата 05.05

Зеркальная дата мая — это очень яркий и запоминающийся день. Удача будет ждать нас практически в каждом деле — будь то нечто новое или, наоборот, незаконченное. В этот день эксперты в области биоэнергетики и нумерологии советуют будет равное количество времени уделить делам, работе, любви, общению и уединению.

Излишества крайне отрицательно будут влиять на продуктивность и настроение. В отношениях с людьми важно будет стремиться к взаимовыручке. Удача последует за теми из нас, кто не станет пытаться ставить себя выше других. Все потому, что миром будет править Пятерка — число симметрии и равенства.

24 мая — день перехода Марса в Знак Овна

24 мая — один из ключевых дней мая. Наконец-таки, Марс войдет в свой излюбленный Знак Зодиака, где пробудет до 4 июля. В Овне эта планета наполняется созидательной энергией, потому что взаимодействие её с этим Знаком и стихией Огня в целом просто превосходное. Гармоничное настроение и энергетика Марса сделают нас более продуктивными.

Такой транзит повысит мотивацию большинства людей, а это значит, что многим удастся преодолеть трудности и вывести свой успех в делах и работе на новый, ранее недосягаемый уровень. 24 мая и в последующие несколько недель можно будет открывать новый бизнес, искать новую работу и дополнительные источники заработка.

28 мая — день перехода Венеры в Знак Тельца

Второй важный переход осуществит Венера, но уже в Знак Тельца, в котором она себя чувствует просто прекрасно. У большинства людей в этот день и до 22 июня в целом будет больше энергии и творческого вдохновения. Венера в Тельце поможет нам в преодолении трудностей. Особенно это касается самого дня перехода. 28 мая многим людям Вселенная откроет истину. Следите за своим внутренним голосом. Он вас точно не обманет.