Филипп Киркоров рассказал, какую игрушку хочет на день рождения

Певец Филипп Киркоров не доиграл в детстве. Российские знаменитости давно ушли от практики получения на дни рождения ненужных подарков, которые потом некуда девать, а выбросить жалко. Для того, чтобы обезопасить себя от спонтанных сюрпризов, они предусмотрительно составляют список желаемого, которым потом и руководствуются приглашенные. Не стал отступать от полезного правила и Филипп Киркоров, которому уже на следующей неделе исполняется 55 лет. Все, что хотел бы получить в свой день рождения поп-король, он озвучивать не стал, но о своей давней мечте рассказал. Как оказалось, отец двоих детей и самая яркая звезда российской эстрады мечтает получить игрушечную детскую дорогу. Макет немецкого производства имеет размеры 2 на 2 метра и стоит как шикарная квартира в провинции — 5 млн рублей, но кого это останавливает.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я очень хотел всегда немецкую железную дорогу. Это был бы самый большой подарок в моей жизни. И еще игра «За рулем» нравилась. Была такая штука. Крутилась платформа, а на ней машина вертелась. Так этого хотелось», — поделился сокровенным Киркоров с программой «Ты не поверишь». Он не скрывает, что в душе все еще остается маленьким мальчиком, которому так хочется поиграть в машиниста. Для будущего объемного подарка он даже уже приготовил место в своем просторном особняке. Кто из приглашенных возьмется исполнить детскую мечту Киркорова — неизвестно.