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Филипп Киркоров устал ходить в холостяках

Филипп Киркоров устал ходить в холостяках
Певец Филипп Киркоров признался в чувствах к певице.   Известный певец и председатель судейской коллегии шоу «Маска» телеканала НТВ артист на протяжении трех сезонов проекта признается, что ему надоела холостяцкая жизнь. В эфирах шоу «Маска» Киркоров то и дело вспоминает о том, с кем из певиц у него были романы. По признанию Филиппа Киркорова, он до сих пор надеется, что еще будет счастлив в семейной жизни. На пороге своего 55-летия Киркоров заявил, что устал быть холостяком. Он сделал очередное признание о желании изменить свой матримониальный статус во втором полуфинале шоу «Маска», когда на сцену вышла Пчела.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Если честно, становится немножко грустно, потому что наша сказка подходит к концу. Вы перестанете меня хвалить…» — сказала Пчела со сцены, обращаясь к членам жюри «Маски». «Нет, Жужелица моя, нет встреч без расставаний. А если Жужелица окажется той самой… Кто знает, чем может окончиться этот проект. Может, новым большим ульем с большим количеством меда. Я лично не против. Мне надоело ходить бобылем. А ты мне нравишься с каждым разом все больше и больше. О, моя Жужелица», — признался Филипп Киркоров. Регина Тодоренко подлила масла в огонь, заявив, что по ее данным, Пчела пришла на «Маску» не просто так. Она тоже неравнодушна к Филиппу Киркорову.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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