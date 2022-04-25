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Горелкин предложил ввести право на отчуждение данных интернет-сервисов

Горелкин предложил ввести право на отчуждение данных интернет-сервисов

11:49  Автор: Варвара Комарова



В России стоит законодательно закрепить право на отчуждение коммерчески значимой информации, которую собирают интернет-сервисы. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин, комментируя последствия ухода с российского рынка сервиса бронирования Booking.

Как рассказал парламентарий, после резкого ухода компании пострадали не только пользователи, но и сами отели, которые остались без архива данных о своих гостях.

По его словам, данные физлиц в соцсетях и интернет-сервисах признаются их собственностью как по российским, так и по зарубежными законам. В то же время бизнес оказывается в незащищенном положении. В частности, сервис электронных рассылок Mailchimp, уходя из России, «прихватил» наработки российских компаний.

«Все, кто хранил базы адресов клиентов только там, их одномоментно лишились. Считаю, нам необходимо законодательно закрепить право на отчуждение коммерчески значимой информации, которую интернет-сервисы собирают в процессе работы», — считает Горелкин.

Также стоит подумать над условиями, на которых о зарубежные IT-компании, приостановившие деятельность в РФ, стоит «пускать обратно» в страну, добавил депутат.

Чем заменить Airbnb и Booking




#IT


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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