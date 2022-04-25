Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 апреля по 1 мая 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — эксперт с большим стажем и огромным багажом знаний в астрологии и в смежных с ней науках. Он рассказал нам о том, как пройдет последняя неделя апреля и первый день мая для разных Знаков Зодиака.

Стоит сказать спасибо порталу Woman’s day за то, что поделился рекомендациями астролога. Согласно прогнозам, эта неделя будет для всех нас далеко не самой простой. Возможно, что во всем виновато первое затмение 2022 года, которому суждено случиться 30 апреля. Так или иначе, но предостережения будут у всех Знаков, так что берите рекомендации астролога на вооружение и не забывайте о них в течении этих семи дней.

Овен

Для Овнов неприятные сюрпризы начнутся с 28 числа, а вот первая половина недели будет очень даже хорошей и благоприятной. Особенно тут стоит отметить понедельник — день силы. Начало неделя будет динамичным и светлым. В голове Овнов будут преимущественно добрые мысли. Первая половина недели идеально подходит для работы, а также совершения дорогостоящих покупок. Вообще, финансовую сферу можно считать самой актуальной на данный момент, поэтому Овнам стоит ознакомиться с десятью словами-паролями для привлечения денег.

Телец

Тельцам предстоит пережить непростую, но крайне важную неделю, на которой их жизнь может измениться самым кардинальным образом. В первую очередь это касается сферы любви. Самые благоприятные изменения ждут тех, кто находится в поисках второй половинки. Для того, чтобы производить наилучшее впечатление на окружающих, Тельцам стоит помнить о ярком и опрятном внешнем виде. В деловой сфере актуально то же самое. Всем, кто в данный момент находится в поисках своего призвания, стоит обратиться за помощью к советам нумерологов.

Близнецы

Близнецов на этой неделе ждут как большие трудности, так и приятные изменения в самых разных сферах. Представителям данного Знака стоит следить за сигналами Вселенной, предвещающими скорые перемены. Всем, кто желает взять на время отпуск, лучше так и сделать. Если дел по горло, а отдых Близнецам только снится, в таком случае Павел Глоба просто не торопиться с решениями. Это поможет Близнецам принимать максимально верные решения. В отношениях и в общении с семьей стоит быть предельно осторожными. В идеале побыть в уединении, заняться здоровьем.

Рак

Ракам будет все нипочем, даже 30 апреля, в день затмения. Это очень хорошая неделя для финансовой активности, поисков новой работы и ведения переговоров. Чтобы привлечь счастье, в том числе и в сфере любви, Ракам потребуется изменить немного свою жизнь. Изменения и новая обстановка пойдут им больше, чем кому-либо другому. Например, можно отправляться в путешествия, командировки, сделать перестановку мебели, сменить стиль. Также полезно будет пользоваться эффективной техникой визуализации. Она поможет Ракам добиться желаемого в максимально сжатые сроки.

Лев

Понедельник, а также суббота с воскресеньем станут самыми сложными и непредсказуемыми днями для Львов. В эти дни в доме Львов может быстро накапливаться негативная энергетика. Именно поэтому представителям данного Знака стоит очистить свой дом во вторник и в воскресенье вечером. Сделать это можно посредством четырех простых обрядов. Павел Глоба считает, что Львам сейчас придется сделать какой-то очень важный выбор. Возможно, нужно будет выбирать между работой и любовью, либо между отдыхом и делами. Можно довериться интуиции.

Дева

Дева относится к Знакам Зодиака со светлой аурой. Им необходимо общаться почаще с такими же людьми, чтобы сохранять удачу и пребывать в благоприятном расположении духа. Да, неделя ожидается непростая. Но ночные светила существенно повысят интеллект Дев, так что любые неурядицы они смогут решить быстрее обычного. При желании представители данного Знака могут посвятить большую часть времени самим себе и своим увлечениями. Совсем не обязательно превращать каждый день в жертву ради семьи или работы. Можно отправляться в поездки и заниматься своим хобби.

Весы

Весы — это люди с большим и добрым сердцем, но в связи с повышением негативной энергии астролог советует им пореже общаться с представителями агрессивных Знаков Зодиака. В делах и в работе ситуация может быть крайне нестабильной, особенно 28 и 29 апреля. Это значит, что пришло время принимать важные решения. Весам нужно быть готовыми к любому повороту. В любви тоже все будет крайне неспокойно. Весам придется следить за словами и действиями, поскольку вторая половинка может обидеться на них буквально из-за каждой мелочи.

Скорпион

Скорпионам стоит быть осторожнее в общении с токсичными люди, а также как можно реже произносить токсичные фразы, которые могут испортить судьбу. В бизнесе и на работе астролог не рекомендует этим людям торопиться и рисковать. В любовной сфере, наоборот, нужно проявляться активность. Павел Глоба советует Скорпионам встречаться, знакомиться, уделять время романтике, флирту. Главное, чтобы Скорпионам самим хотелось это делать. Их оптимизм и хорошее настроение станут магнитом для противоположного пола, так что лучше не унывать и не нагружать никого неприятной информацией.

Стрелец

У Стрельцов самыми опасными днями недели станут не пятница или суббота. Омраченные ретроградным Плутоном и затмением, а 26 и 27 число. В эти дни важно правильно встречать утро, чтобы притягивать к себе удачу. Астролог советует во вторник и среду, заниматься преимущественно рутинными делами, а также искать больше поводов для радости и улыбок. Скорее всего, Стрельцам будет необходимо ощутить доброту и тепло близких людей, но лучше пока не искать спасение в любви и в дружбе. Нужно оставаться в уединении, сфокусировавшись на делах.

Козерог

Это очень благоприятная неделя для покупки рекламы, разработки логотипов, продвижения своих услуг. Полезными станут новые деловые знакомства, собеседования на работу. Что касается любви, то тут Козерогов ждет огромная удача. Во-первых, они будут очень притягательными. Во-вторых, они станут более креативными в плане новых идей в амурных делах. Козерогам понадобится зарядить себя положительной энергией, особенно 28 и 29 апреля. Самый благоприятный день недели — 1 мая. Это будет удивительно яркое и позитивное воскресенье.

Водолей

Водолеям сейчас нельзя ругаться и выяснять отношения со второй половинкой, родственниками и друзьями. Это чревато большими проблемами, унынием. Работа будет идти с затруднениями, а вот покупки Водолеям Павел Глоба совершать рекомендует как можно чаще. Главное — приобретать только то, что действительно необходимо. Можно вкладывать средства в недвижимость. Для счастливой жизни понадобится крепкое здоровье. Важно помнить о шести главных причинах его потери. Так Водолеи смогут оставаться продуктивными всю неделю.

Рыбы

Рыбам можно расширять бизнес, брать на работу новых сотрудников или самим устраиваться на работу. Перед тем, как принять решение, лучше сначала проверить деловую совместимость, чтобы не наделять ошибок и не разочароваться в сотрудничестве в будущем. Это идеальное время для покупок, продаж, посреднической деятельности. Рыбы станут умнее, харизматичнее, но 26 и 27 апреля, в самые сложные дни недели, им также понадобится толика уверенности в себе. В целом неделя будет динамичной.