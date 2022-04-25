Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Григорий Лепс пригласил бывшую жену на свадьбу своей старшей дочери

Григорий Лепс пригласил бывшую жену на свадьбу своей старшей дочери

Григорий Лепс пригласил бывшую жену на свадьбу своей старшей дочери
Старшая дочь музыканта Григория Лепса, 37-летняя Инга впервые вышла замуж. На торжестве присутствовала и экс-супруга артиста. В семье Григория Лепса 23 апреля произошло радостное событие — популярный артист выдал замуж дочку от первого брака — Ингу. Девушка не спешила с выбором спутника жизни, строила карьеру, жила в свое удовольствие, а потом судьба свела ее с режиссером и постановщиком Михаилом Плутахиным, который на шесть лет моложе девушки. Молодые люди оказались так похожи, что нежное чувство не заставило себя долго ждать. Даже день рождения у Инги и Михаила в один день — 23 декабря.
Родители Инги одобрили ее выбор, и накануне в одном из столичных ЗАГСов прошла церемония бракосочетания пары.
Инга Лепс и Михаил Плутахин Несмотря на знаменитую фамилию, с пафосом праздновать свадьбу не стали. На регистрации присутствовал только тесный семейный круг, самые близкие родственники. Григорий Лепс, отец невесты, ее сводные сестры и братья, от союза артиста с Анной Шаплыковой. И сама Анна (на фото в голубом брючном костюме) — ее тоже пригласили на церемонию, несмотря на то, что еще в прошлом году артист развелся со своей второй женой. Семейным кадром поделился в соцсетях отец невесты, подписав снимок: «свадьба дочери в узком семейном кругу».
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова с детьми и новобрачными По правую руку от знаменитого родителя встали его младшие дети, а вот их мама оказалась по другую стороны от невесты. Анна сторонилась экс-мужа, а почему-то дети предпочли находиться поближе к отцу, чем к родительнице. Но тот факт, что экс-супруга артиста отметилась на семейном торжестве, лишний раз подтверждает, что Григорий и Анна смогли расстаться цивилизованно.Их развод прошел на удивление тихо. Муж и жена не выступали с громкими заявлениями и упреками, они даже не стали во всеуслышание делить внушительное имущество, нажитое за время брака. Анне досталась часть бизнеса, недвижимость, банковские счета. Артист тоже не остался в накладе, почти сразу после развода он дал несколько больших концертов, что, наверняка, частично восполнило его финансовые потери. 2022 год Григорий Лепс встречал в статусе свободного мужчины, а вот личная жизнь Анны — это тайна. Когда началась история с разводом, она удалила свою страницу из соцсетей, и теперь про нее ничего неизвестно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Григорий Лепс пригласил бывшую жену на свадьбу своей старшей дочери
Григорий Лепс пригласил бывшую жену на свадьбу своей старшей дочери
Эммануила Виторгана раскритиковали за маленьких детей
Эммануила Виторгана раскритиковали за маленьких детей
Знаки Зодиака, которых ждет удача в мае 2022 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в мае 2022 года
VR-перчатка Xbox для игр и приложений запатентована в Европе
VR-перчатка Xbox для игр и приложений запатентована в Европе
Ubisoft официально анонсировала новый шутер — Project Q
Ubisoft официально анонсировала новый шутер — Project Q
Денежный лунный календарь на май 2022 года
Денежный лунный календарь на май 2022 года
Сергей Полунин показал фото новорожденного ребенка
Сергей Полунин показал фото новорожденного ребенка
Виктория Дайнеко собирается судиться с мужем
Виктория Дайнеко собирается судиться с мужем
Дни силы в мае 2022 года
Дни силы в мае 2022 года
Лиза Арзамасова показала 8-месячного сына с пасхальным яичком
Лиза Арзамасова показала 8-месячного сына с пасхальным яичком
Лера Кудрявцева показала забавное видео с трехлетней дочкой
Лера Кудрявцева показала забавное видео с трехлетней дочкой
Отара Кушанашвили в шоке, что у Ивана Урганта столько денег
Отара Кушанашвили в шоке, что у Ивана Урганта столько денег

Топ на сегодня

5-летняя дочь Агнии Дитковските прочитала в Пасху стихи Окуджавы
5-летняя дочь Агнии Дитковските прочитала в Пасху стихи Окуджавы
Алле Довлатовой достался проклятый дом
Алле Довлатовой достался проклятый дом
Шахназаров крепко приложил Андрея Макаревича
Шахназаров крепко приложил Андрея Макаревича
Дмитрий Певцов прошелся по звездам
Дмитрий Певцов прошелся по звездам
Павел Деревянко признался, что любит красивых девушек и регулярный секс
Павел Деревянко признался, что любит красивых девушек и регулярный

Еще по теме

Дочка Григория Лепса сыграла свадьбу
Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж за театрального режиссера
Шоу «Голос»: Григорий Лепс не повернулся к дочери на кастинге
Григорий Лепс снял новый клип вместе со своей дочерью