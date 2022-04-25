Григорий Лепс пригласил бывшую жену на свадьбу своей старшей дочери

Старшая дочь музыканта Григория Лепса, 37-летняя Инга впервые вышла замуж. На торжестве присутствовала и экс-супруга артиста. В семье Григория Лепса 23 апреля произошло радостное событие — популярный артист выдал замуж дочку от первого брака — Ингу. Девушка не спешила с выбором спутника жизни, строила карьеру, жила в свое удовольствие, а потом судьба свела ее с режиссером и постановщиком Михаилом Плутахиным, который на шесть лет моложе девушки. Молодые люди оказались так похожи, что нежное чувство не заставило себя долго ждать. Даже день рождения у Инги и Михаила в один день — 23 декабря.Родители Инги одобрили ее выбор, и накануне в одном из столичных ЗАГСов прошла церемония бракосочетания пары.Инга Лепс и Михаил Плутахин Несмотря на знаменитую фамилию, с пафосом праздновать свадьбу не стали. На регистрации присутствовал только тесный семейный круг, самые близкие родственники. Григорий Лепс, отец невесты, ее сводные сестры и братья, от союза артиста с Анной Шаплыковой. И сама Анна (на фото в голубом брючном костюме) — ее тоже пригласили на церемонию, несмотря на то, что еще в прошлом году артист развелся со своей второй женой. Семейным кадром поделился в соцсетях отец невесты, подписав снимок: «свадьба дочери в узком семейном кругу».Григорий Лепс и Анна Шаплыкова с детьми и новобрачными По правую руку от знаменитого родителя встали его младшие дети, а вот их мама оказалась по другую стороны от невесты. Анна сторонилась экс-мужа, а почему-то дети предпочли находиться поближе к отцу, чем к родительнице. Но тот факт, что экс-супруга артиста отметилась на семейном торжестве, лишний раз подтверждает, что Григорий и Анна смогли расстаться цивилизованно.Их развод прошел на удивление тихо. Муж и жена не выступали с громкими заявлениями и упреками, они даже не стали во всеуслышание делить внушительное имущество, нажитое за время брака. Анне досталась часть бизнеса, недвижимость, банковские счета. Артист тоже не остался в накладе, почти сразу после развода он дал несколько больших концертов, что, наверняка, частично восполнило его финансовые потери. 2022 год Григорий Лепс встречал в статусе свободного мужчины, а вот личная жизнь Анны — это тайна. Когда началась история с разводом, она удалила свою страницу из соцсетей, и теперь про нее ничего неизвестно.