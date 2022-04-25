Ирина Пегова в честь праздника показала повзрослевшую дочь от Дмитрия Орлова

Актриса Ирина Пегова поделилась фото с 16-летней дочерью Татьяной, поздравив ее с Днем дочери. Ирина Пегова является известной актрисой. В ее копилке десятки ролей. Артистка обладает не только обаянием, но и большим количеством талантов. Она участвовала в шоу «Танцы со звезда», а также в «Ледниковом периоде». Лишь в личной жизни ей не удалось обрести счастья. Но от первого брака с Дмитрием Орловым у нее есть дочка Татьяна. Обычно Ирина свободное время проводит с друзьями или с наследницей. На этот раз она не могла пропустит важное событие. В честь Дня дочери актриса поделилась в телеграм-канале кадрами с Таней. На фото они позировали вместе в пудровых костюмах.Ирина Пегова с дочерью Татьяной Артистка была без макияжа. Пегова также опубликовала кадр, где позирует ее наследница во весь рост в футболке и шортах. В свои 16 лет она уже может похвастаться женственностью.Татьяна Орлова «С Днем дочери! Мое главное самое вкусное блюдо», — написала звезда. Поклонники поразились тому, как они похожи. Многие осыпали Ирину комплиментами. «Голубоглазые девчата!», «Красотки», «Ирина, а ваша дочка не участвует в съемках кино?», «Как она повзрослела», «Ну ваша точная копия», «Какая красотка выросла», «Ну ноги мамины», «Слов нет, как это круто! Такая дочка хорошая у вас», «Ну прелестницы», — прокомментировали пост подписчики.