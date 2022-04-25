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Ирина Шейк провела выходные со Стеллой Максвелл и Рикардо Тиши на фестивале Coachella

Ирина Шейк провела выходные со Стеллой Максвелл и Рикардо Тиши на фестивале Coachella

Ирина Шейк вместе со своими друзьями Стеллой Максвелл и Рикардо Тиши провела выходные на музыкальном фестивале Coachella. Фотографиями модель поделилась в инстаграме*.


Ирина Шейк

Внимание поклонников привлек образ, в котором Ирина Шейк появилась на фестивале: белое платье-сетку она надела поверх длинной белой футболки. Образ модель дополнила белой сумкой через плечо и коричневыми ботинками-казаками.


Ирина Шейк
Ирина Шейк и Рикардо Тиши



Ирина Шейк
Ирина Шейк, Стелла Максвелл и Рикардо Тиши


Стелла Максвелл
Ирина Шейк и Стелла Максвелл

Накануне прошел последний день фестиваля, на котором выступили Билли Айлиш, The Weeknd, Гарри Стайлс, Джастин Бибер и другие. Многие звезды, в том числе Хейли Бибер и Алессандра Амбросио, поделились в своих блогах фотографиями с яркими образами в стиле бохо. На фестивале Coachella возникли слухи о новом романе — актера Тимоти Шаламе заметили за поцелуями с моделью и инфлюенсером Сарой Талаби.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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