Ивана Урганта, по слухам, могут заменить
Сегодня, 08:05
Комедийное шоу ведущего Ивана Урганта сможет вести кто-то другой. Знаменитый ведущий Иван Ургант наследил там, где это было делать опасно. На фоне серьезной политической обстановки его фактически списывают в утиль. А делают это конкуренты в профессиональной деятельности. В стране достаточно харизматичных ведущих, которые своего не упустят, и их таланты заметили эксперты. Уже давно поговаривают, кто достоин заменить Ивана Урганта в его проекте на Первом канале и что будет с любимой передачей россиян.
Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Эксперт в медиасфере Сергей Зайцев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Вечерний Ургант». Он полагает, что программа в прежнем виде не сможет существовать без ее основателя. Однако не исключает, что проект ждет трансформация с новым героем, после которой начнется неминуемая грызня — между фанатами и злопыхателями. По мнению Зайцева, сесть на пустующий стул уехавшего шоумена может беспринципный блогер Илья Соболев или комедиант Павел Воля. Эксперт считает, что Иван Ургант также мог бы уступить свое место Гарику Харламову.
По материалам: z-aya