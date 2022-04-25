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Ивана Урганта, по слухам, могут заменить

Ивана Урганта, по слухам, могут заменить
Комедийное шоу ведущего Ивана Урганта сможет вести кто-то другой. Знаменитый ведущий Иван Ургант наследил там, где это было делать опасно. На фоне серьезной политической обстановки его фактически списывают в утиль. А делают это конкуренты в профессиональной деятельности. В стране достаточно харизматичных ведущих, которые своего не упустят, и их таланты заметили эксперты. Уже давно поговаривают, кто достоин заменить Ивана Урганта в его проекте на Первом канале и что будет с любимой передачей россиян.
Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Эксперт в медиасфере Сергей Зайцев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Вечерний Ургант». Он полагает, что программа в прежнем виде не сможет существовать без ее основателя. Однако не исключает, что проект ждет трансформация с новым героем, после которой начнется неминуемая грызня — между фанатами и злопыхателями. По мнению Зайцева, сесть на пустующий стул уехавшего шоумена может беспринципный блогер Илья Соболев или комедиант Павел Воля. Эксперт считает, что Иван Ургант также мог бы уступить свое место Гарику Харламову.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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