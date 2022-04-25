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Эксперт: Российские АЭС практически полностью независимы от иностранных поставщиков

Эксперт: Российские АЭС практически полностью независимы от иностранных поставщиков

13:40  Автор: Валерий Филоненко



Зависимость российских АЭС от иностранных производителей составляет всего 0,5 процента, в ближайшее время она полностью будет покрываться отечественной продукцией. Об этом заявил первый замгендиректора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров 25 апреля на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Выручка Росатома в прошлом году составила 1,5 триллиона рублей, налоговые отчисления увеличиваются год от года, и региональная составляющая в них также прирастает, отметил Комаров. Кроме того, увеличился объем инвестиций, уточнил он.

Последние три года российские АЭС вырабатывают электроэнергии больше, чем в советский период, в целом атомная энергетика в общем энергетическом балансе страны занимает 20 процентов.

Как пояснил Кирилл Комаров, за последние 10 лет в стране построено 11 энергоблоков, причем все оборудование на 95 процентов состоит из российских компонентов. В целом же зависимость от иностранных производителей составляет всего 0,5 процента, и в ближайшее время она полностью будет замещена отечественной продукцией.

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#энергетика


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По материалам: pnp.ru

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