Эммануила Виторгана раскритиковали за маленьких детей
Сегодня, 06:30
82-летний актер Эммануил Виторган прогулялся с дочками. Артист воспитывает с женой Ириной Млодик двоих маленьких дочерей: четырехлетнюю Этель и двухлетнюю Клару. Он старается уделять девочкам как можно больше внимания, о чем регулярно ставит в известность поклонников, публикуя снимки и ролики о семейной жизни. Недавно в соцсети появилось видео его прогулки по набережной Москва-реки. Актер держит малышек в голубых курточках за руки и что-то им проникновенно рассказывает. Несмотря на трогательность кадров, пожилому артисту здорово прилетело от хейтеров. Они посчитали, что в своем возрасте Эммануилу Гедеоновичу впору так выгуливать внуков, но никак не собственных детей.
Эммануил Виторган с детьми - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Дедулька», «Для дочек? Как-то староват папаша», «Дедуль, какие дочки?», «Больше на прадедушку похож», — упражняются в ехидстве в комментариях под видео. Эммануил Виторган — многодетный отец. Помимо младших дочерей, у него есть старшая взрослая Ксения и сын Максим. Актер долгое время пытался убеждать публику, что Этель и Клару ему родила жена Ирина, которой на момент появления первого ребенка было уже 56 лет. Позже тему рождения детей замяли, хотя ясно, что без услуг суррогатного материнства здесь не обошлось.
По материалам: z-aya