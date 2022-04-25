Эммануила Виторгана раскритиковали за маленьких детей

82-летний актер Эммануил Виторган прогулялся с дочками. Артист воспитывает с женой Ириной Млодик двоих маленьких дочерей: четырехлетнюю Этель и двухлетнюю Клару. Он старается уделять девочкам как можно больше внимания, о чем регулярно ставит в известность поклонников, публикуя снимки и ролики о семейной жизни. Недавно в соцсети появилось видео его прогулки по набережной Москва-реки. Актер держит малышек в голубых курточках за руки и что-то им проникновенно рассказывает. Несмотря на трогательность кадров, пожилому артисту здорово прилетело от хейтеров. Они посчитали, что в своем возрасте Эммануилу Гедеоновичу впору так выгуливать внуков, но никак не собственных детей.Эммануил Виторган с детьми - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Дедулька», «Для дочек? Как-то староват папаша», «Дедуль, какие дочки?», «Больше на прадедушку похож», — упражняются в ехидстве в комментариях под видео. Эммануил Виторган — многодетный отец. Помимо младших дочерей, у него есть старшая взрослая Ксения и сын Максим. Актер долгое время пытался убеждать публику, что Этель и Клару ему родила жена Ирина, которой на момент появления первого ребенка было уже 56 лет. Позже тему рождения детей замяли, хотя ясно, что без услуг суррогатного материнства здесь не обошлось.