Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Вадим Карасев

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в памятной службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Анзак (национального дня памяти погибших во время военных действий в Австралии и Новой Зеландии).

По этому случаю герцогиня Кембриджская надела белое платье-пальто от Alexander McQueen и широкий белый ободок Jane Taylor с черным бантом сзади. Образ дополнили любимые серьги покойной принцессы Дианы Collingwood.





Кейт Миддлтон и принц Уильям





Кейт Миддлтон и принц Уильям





Кейт Миддлтон

Это платье является одним из любимых нарядов Кейт Миддлтон — герцогиня не раз выходила в нем в свет, в том числе она появилась в нем на крестинах своей дочери, принцессы Шарлотты, в 2015 году.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со своими старшими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, посетили Пасхальную службу в Виндзорском замке, где герцогиня и ее дочь появились в парных образах в небесно-голубых тонах. Королева Елизавета II, которой 21 апреля исполнилось 96 лет, впервые за 50 лет пропустила Пасхальную службу по состоянию здоровья.

Ксения Смирнова