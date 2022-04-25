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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в памятной службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Анзак (национального дня памяти погибших во время военных действий в Австралии и Новой Зеландии).

По этому случаю герцогиня Кембриджская надела белое платье-пальто от Alexander McQueen и широкий белый ободок Jane Taylor с черным бантом сзади. Образ дополнили любимые серьги покойной принцессы Дианы Collingwood.


Кейт Миддлтон и принц Уильям


Кейт Миддлтон и принц Уильям


Кейт Миддлтон

Это платье является одним из любимых нарядов Кейт Миддлтон — герцогиня не раз выходила в нем в свет, в том числе она появилась в нем на крестинах своей дочери, принцессы Шарлотты, в 2015 году.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со своими старшими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, посетили Пасхальную службу в Виндзорском замке, где герцогиня и ее дочь появились в парных образах в небесно-голубых тонах. Королева Елизавета II, которой 21 апреля исполнилось 96 лет, впервые за 50 лет пропустила Пасхальную службу по состоянию здоровья.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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