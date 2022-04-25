Ксения Собчак уверена, что Максим Галкин сжигает мосты с Россией

Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась об артисте. Ежедневно Максим Галкин сталкивается с последствиями своих высказываний о происходящем в мире. Юморист лишился работы в России и, по мнению Ксении, делает все, чтобы ситуация не менялась. Некоторые россияне считают, что отъездом из страны и неоднозначными заявлениями 45-летний ведущий предал страну, и активно говорят о своей позиции в Сети. Однако Галкин заверяет: «Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Вы в голове разграничьте «власть» и «родину». Я всегда это различал. И есть люди, которым я верен всегда. Для меня нет границ, есть зритель, зал и сцена». Впрочем, это никак не повлияло на то, что артист лишился рекламных контрактов и выступлений в России. «Я потерял концертные деньги», — сетовал он.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ксения Собчак сопереживает коллеге и поддерживает его в трудное время. Однако звезда отметила, что с каждым высказыванием он все больше отдаляется от прежней жизни. «Максим Галкин очень жестко высказался о событиях в Украине, — пишет Ксения в личном блоге. — Этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения». Максим все же отмечал, что не планирует отказываться от своих поклонников. Ведь он всего лишь отправился в Израиль, чтобы отдохнуть. «Заодно здесь запланировал концерты, где мне не запрещают выступать. Сложно меня упрекнуть в предательстве? Я до сих пор готов выступать перед любимым российским зрителем, как это делал всю жизнь в маленьких и больших городах независимо от гонорара, который мне платили», — подчеркивал ведущий.