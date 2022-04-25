Лера Кудрявцева показала забавное видео с трехлетней дочкой

Телеведущая Лера Кудрявцева запечатлела дочку за ужином. Маша довольно быстро уплетала куриный супчик. Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет трудится на ТВ и может похвастаться большим опытом. Примечательно, что и в 50 лет блондинка ведет шоу «Секрет на миллион», узнает все о жизни селебрити и каждый раз предстает в новых нарядах. Но после работы она чаще всего проводит время с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией. Звезда не любит привлекать к себе внимание. 23 апреля Лера с утра сходила в храм, чтобы освятить яйца и куличи перед Пасхой. Трехлетнюю наследницу она взяла с собой. А вот потом телеведущая опубликовала домашнее видео. Она запечатлела, как Мария самостоятельно ест простой куриный суп. Малышка сначала ела с помощью ложки, а потом стала хлебать бульон из тарелки. Когда она доела остатки, то показала маме пустую тарелку. «Ну Машуль, ты вообще даешь! Что надо сказать?» — уточнила Лера. «Спасибо, я наелась», — ответила девочка. «Молодец! На здоровье», — похвалила ее мама. А Маша стала есть нарезанные овощи. Она сняла салфетку и пошла в другую комнату, но потом вернулась и вытерла руки на камеру прямо перед мамой. Поклонники восхитились наследницей Кудрявцевой. Многие заметили, что она была недовольна, но выполнила все, что сказала родительница. Подписчики уверены, что у нее артистический талант.