Лиза Арзамасова показала 8-месячного сына с пасхальным яичком

Актриса Лиза Арзамасова поздравила всех с Пасхой публикацией фото своего подросшего сына Левушки, который запечатлен с пасхальным яичком. Известная актриса Елизавета Арзамасова вместе с именитым спортсменом, продюсером Ильей Авербухом растит сына. Звездные родители уже не скрывают малыша. Они с радостью делятся моментами из жизни Льва. 8-месячный мальчик впервые отмечал Пасху. И ребенка очень заинтересовали крашеные яйца. Елизавета Арзамасова показала, с какой радостью сын изучал их. В Сети отметили, что у звездной пары подрастает чудесный малыш.Лева Авербух «Всех православных с Пасхой! Мира и Добра! 🙏🏻🕊» — написала актриса. Трогательная фотография малыша с крашеным яичком очаровала поклонников.«Чудо наяву», «Как на маму похож👍», «С праздником! Мир вашему дому! Лёвушке всего самого прелестного», «Лёвушка - зайчик такой!!!😘», «Как подрос Левушка, в глазках озорные искорки и такая же очаровательная, детская улыбка, как у мамы Лизы», — комментируют подписчики.Лева Авербух Напомним, первые совместные фото Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха появились в СМИ летом 2020 года. В сентябре того же года влюбленные подтвердили свои отношения, став героями шоу «Вечерний Ургант». А через три месяца актриса вышла замуж за хореографа, который старше ее на 21 год. Лиза рада, что встретила достойного мужчину. 14 августа 2021 года актриса подарила мужу наследника Льва. Кстати, Елизавете Арзамасовой удалось стать другом для сына Ильи Авербуха от первого брака с Ириной Лобачевой. Сейчас Мартину 17 лет.