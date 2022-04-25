Лолита Милявская подержала сбежавших звезд

Певица Лолита Милявская удивила своим заявлением. Исполнительница хита «На Титанике» выступила в поддержку эмигрировавшей в Латвию Чулпан Хаматовой, которая изъявила желание отказаться от звания народной артистки России. Лолита Милявская условно облизала пятки бежавшей актрисе — пренебрежительно высказалась о государственных наградах. Певица наплевательски отнеслась к почетным званиям артистов. По ее словам, «ордена» имеют ценность лишь за участие в ВОВ. Знаменитость заявила, что сейчас российские госнаграды без стороннего вмешательства не дают, якобы нужно за них похлопотать.Лолита Милявская Поп-дива искусно харкнула в Россию, обесценивая выдающиеся заслуги деятелей культуры и талантивых граждан страны. «А я спокойно себя чувствую — я никому ничего не должна, и мне никто ничего не должен», — самоуверенно высказалась Лолита Милявская. Также артистка добавила, что легко может поставить крест на концертах и мероприятиях, в которых не заинтересована. Звезда отметила, что ей, как и Хаматовой, не нужны никакие титулы, которые к чему-то обязывают и дают лишь прибавку к пенсии, сообщает «СтарХит». Напомним, Лолита Милявская распласталась на кровати после бурной ночи и записала для поклонников видео с голой грудью. Брюнетка не стесняется обнажаться, несмотря на зрелый возраст, нормы морали и неидеальные формы.