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Мать Криса Рока прокомментировала инцидент с пощечиной на "Оскаре": "Когда Смит ударил Криса, он ударил меня"

Мать Криса Рока прокомментировала инцидент с пощечиной на "Оскаре": "Когда Смит ударил Криса, он ударил меня"

Розали Рок, мать комика Криса Рока, который получил пощечину от Уилла Смита на церемонии вручения премии "Оскар" за шутку о жене актера, впервые прокомментировала инцидент. Как она рассказала WisTv, в этом году она впервые не присутствовала на "Оскаре", а смотрела церемонию по телевизору.

Когда Уилл Смит ударил по лицу ее сына, она, как и многие зрители, сначала решила, что это постановка. В том, что конфликт настоящий, мать Криса Рока убедили оскорбления, которые Уилл Смит позволил себе в адрес ее сына.

Розали Рок отметила, что необходимости защищать жену у актера не было. Напомним, ведущий "Оскара" прокомментировал прическу Джады Пинкетт-Смит, которая страдает алопецией.Ты отреагировал на то, что жена бросила на тебя косой взгляд, хотя она просто думала, смеяться или нет, когда это произошло, — заявила мать комика.

Она добавила, что от пощечины, нанесенной ее сыну, было больно ей самой. Когда он ударил Криса, он ударил всех нас. Меня он точно ударил. Кроме того, женщину расстроило, что Уилл Смит не принес извинений лично ее сыну — несмотря на то, что актер опубликовал пост с извинениями в своем инстаграме*.

После инцидента на церемонии организаторы "Оскара" запретили Уиллу Смиту присутствовать на церемонии вручения премии в течение 10 лет. Кроме того, после скандала с актером отказались сотрудничать многие киностудии.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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