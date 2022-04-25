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На нефтебазе в Брянске произошел пожар

На нефтебазе в Брянске произошел пожар

08:03  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



На территории нефтебазы в Брянске загорелись резервуары, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Брянской области.

Пожару присвоен повышенный ранг, все службы выехали на место происшествия. Сообщение о пожаре поступило в 02:00 по московскому времени.

«К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», — проинформировали в ГУ МЧС по региону.

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#в регионах #происшествия


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По материалам: pnp.ru

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