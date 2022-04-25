На нефтебазе в Брянске произошел пожар
Сегодня, 08:15
08:03 Автор: Варвара Комарова
Источник: ТАСС
На территории нефтебазы в Брянске загорелись резервуары, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Брянской области.
Пожару присвоен повышенный ранг, все службы выехали на место происшествия. Сообщение о пожаре поступило в 02:00 по московскому времени.
«К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», — проинформировали в ГУ МЧС по региону.
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По материалам: pnp.ru