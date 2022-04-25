Оксана Акиньшина отдала детей бывшему мужу

Актриса Оксана Акиньшина навещает детей по мере возможности. Артистка — многодетная мама. Старший сын Филипп родился у актрисы в браке с продюсером Дмитрием Литвиновым. Мальчик с младенчества живет в Санкт-Петербурге с мамой звезды. От второго брака с продюсером Арчилом Геловани у Акиньшиной родились двое детей — сын Константин и дочь Эмми. После развода с продюсером дети остались жить с отцом в Тбилиси. Еще в апреле Оксана прилетела в Грузию вместе с Данилой Козловским. По слухам, артистка прилетела в Тбилиси ради детей.Оксана Акиньшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как сообщает «Экспресс газета», звездная мать навещает детей время от времени. Она использует любой перерыв в работе, чтобы побыть с наследниками. В марте звезда отдыхала с Эмми и Константином на горнолыжном курорте. Стоит отметить, что проживание детей с отцом было одним из условий расставания, ведь именно Оксана стала его инициатором. Примечательно, что Геловани точно также поступил и при разводе с грузинской сценаристкой Нино Басилия. Напомним, Оксана и Арчил познакомились в 2011 году на съемках фильма «Любовь с акцентом». Они долго скрывали отношения и только в 2012 году вместе появились на кинофестивале. Тогда Оксана уже ждала ребенка. В браке с Геловани артистка прожила шесть лет.