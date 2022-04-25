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Перечень услуг в МФЦ в режиме реального времени хотят расширить

Перечень услуг в МФЦ в режиме реального времени хотят расширить

16:59  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Regulation.gov.ru



Минтруд предложил расширить перечень госуслуг, доступных в МФЦ в режиме «одного окна».​ Соответствующий законопроект министерства опубликован на правительственном портале нормативных актов.

Инициатива, в частности, позволяет узнать размер материнского (семейного) капитала или его остаток на счете, обратившись в МФЦ. Предоставление таких данных будет осуществляться с помощью запроса в Пенсионный фонд в режиме реального времени, рассчитывают в Минтруде.

Ранее на получение информации об остатке маткапитала требовалось до пяти дней.

Между тем в Госдуме разрабатывают законодательные механизмы обналичивания гражданами остатков маткапитала. Суммы нередко остаются после оплаты лечения или обучения ребенка, а также после индексации. Деньги могут лежать на счетах годами: в некоторых случаях остатки не востребованы на протяжении 10 лет. 

Как ранее заявила в пресс-центре «Парламентской газеты» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, обналичивание остаточных сумм на счете материнского капитала станет хорошим подспорьем и может многим помочь в мелких тратах, в том числе при сборе ребенка в школу.

По словам политика, идея о выдаче части материнского капитала родилась из отчета Счетной палаты. Оказалось, что практически 800 тысяч семей, которые получили маткапитал, имеют остатки на счетах. Суммы достигают 25 тысяч рублей.


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Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#маткапитал


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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