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Пискарев рассказал о задачах нового законопроекта об иноагентах

Пискарев рассказал о задачах нового законопроекта об иноагентах

10:49  Автор: Варвара Комарова



Новый законопроект об иноагентах, готовящийся к внесению в Госдуму, направлен на обеспечение прозрачности деятельности организаций и защиту образовательной политики. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, глава Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, сообщается в Telegram-канале комиссии.

Ранее все действующие нормы о контроле за деятельностью иноагентов предложили обобщить в одном документе. Речь идет и о новых ограничениях: запрете на участие в просветительской и образовательной деятельности, в выпуске детской продукции, невозможности вкладывать деньги в российские предприятия в сфере обороны, авиации, космонавтики и добычи полезных ископаемых. Законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы на этой неделе.

«Если посмотреть на предысторию нашего законодательства об иноагентах, то можно увидеть, что мы не изобретали велосипед. За основу взяли опыт наших заокеанских «партнеров». В США еще с конца 30-х годов действует закон FARA, который достаточно жестко ограничивает иностранное влияние в стране. Скажу честно, наши требования к иноагентам и ответственность за нарушения не такие жесткие, как в США и других странах», — прокомментировал Пискарев.

Он подчеркнул, что цель предлагаемых мер «все же не запретительная, не репрессивная», а направлена на обеспечение прозрачности деятельности признанных иноагентами. Пискарев отметил, что на заседании Комиссии обсуждалось в том числе зарубежное вмешательство в образовательную и просветительскую политику, когда под видом учебных пособий в российские школы пытаются провести деструктивный контент.

«Вот один из примеров, когда организация — иностранный агент разработала для российских школьников учебное пособие «Азбука антикоррупционера». Идея благородная. <...> Но наши иностранные «доброжелатели» преследуют совсем другие цели, снабдив пособие для школьников отсылками к экстремистским ресурсам», — привел пример парламентарий.

По его словам, запрет для иноагентов на просветительскую работу с детьми поддерживают и родительская общественность, и педагоги.


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#иноагенты

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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