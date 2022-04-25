Подводные лодки, змеиная кожа и лобстеры 365 дней в году: инсайдер рассказал о работе на суперъяхтах

Вадим Карасев

Издание The Times of London опубликовало статью под названием "Признания инсайдера с суперъяхты" — монолог анонимного источника (не раскрывается даже его пол), проработавшего, по его или ее словам, "20 лет в бизнесе суперъяхт".

Как утверждает собеседник издания, владельцы яхт постоянно участвуют в негласном соревновании — у кого судно длиннее, быстроходнее и лучше оснащено "фишками" вроде стеклянных лестниц, бассейнов с прозрачным дном или "снежных комнат", где гости могут освежиться в жаркий день.

В числе самых удивительных гаджетов, увиденных на частных яхтах, инсайдер называет подводную лодку на 10 человек, а также систему исследования морского дна. Как утверждает источник, яхты часто оснащены оружием и оборонительными приспособлениями, чтобы защищаться от пиратов. Правда, слухи о системе противоракетной обороны на Eclipse Романа Абрамовича собеседник издания опроверг.

Имен большинства своих работодателей герой публикации не называет. Он говорит:

Многие считают, что все богатство хозяев суперъяхт нажито нечестным путем, особенно это касается российских олигархов, чьи суда сейчас арестовывают. Однако растет число владельцев суперъяхт, которые заработали свои деньги честным трудом и тратят значительные суммы на финансирование гуманитарных миссий.





Яхта Flying Fox, предположительно, принадлежащая Дмитрию Каменщику

Источник упомянул о том, как путешествовал на яхте ученого Джонатана Ротберга, из которой тот сделал "плавучую лабораторию", где разрабатывал систему домашнего тестирования на коронавирус, а сейчас изучает вопросы глобального потепления. Но далеко не все владельцы суперъяхт так же заботятся о проблемах экологии:

Однажды я захожу в туалет на яхте и вижу, что он от пола до потолка отделан изумрудно-зеленой змеиной кожей. А на яхте Christina O покойного Аристотеля Онассиса стулья в баре покрыты крайней плотью кита. Но даже это не сравнится с запросами одного владельца, с которым я познакомился в Австралии. На борту он любит обедать свежими лобстерами, однако никогда не предупреждает экипаж о своем прибытии. Поэтому они готовят свежих лобстеров каждый день в течение всего года — на всякий случай.

Инсайдер также рассказал о "чайной комнате" на одной из яхт, где в точности воссоздан интерьер знаменитого парижского кафе Ladurée — просто супруге хозяина судна очень нравится это заведение.

Работа на суперъяхте, по мнению источника, "не для всех", но имеет немало достоинств:

Экипаж усердно трудится, и нет ничего необычного в том, что тебя могут поднять в три часа ночи, потому что владелец захотел сэндвич с беконом или массаж. Или в том, что тебе делают выговор, потому что ты забыл поменять в главной каюте платья жены хозяина яхты на наряды его любовницы. Но не стоит думать, что экипаж суперъяхты — современные рабы. Если хорошо выполняешь свои обязанности, оплата будет соответствующей, чаевые могут исчисляться тысячами.

Источник относит к плюсам подобной работы и то, что она позволяет посетить множество стран: по его словам, с подобной свободой перемещения "мало что сравнится".

Маргарита Дорошевич